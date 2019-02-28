Владельцам ларьков дадут свободу в выборе ассортимента товаров

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о возможном ассортименте товаров в киосках и ларьках.

Как ранее писал Sobesednik.ru, разработанный Минпромторгом законопроект о нестационарной и мобильной торговле, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, могут принять в 2019 году. Инициатива входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Виктор Евтухов сообщил RT, что в киосках и ларьках, которые могут вернуться на улицы российских городов, будут продавать товары повседневного потребления. По его словам, владельцы нестационарных торговых объектов смогут самостоятельно составлять список товаров на продажу. При этом в киосках и ларьках не разрешат продавать алкоголь и сигареты, подчеркнул чиновник.

Евтухов сказал, что иногда малые форматы торговли являются единственными каналами сбыта для местных производителей. «Нестационарные и мобильные торговые объекты обеспечивают население свежими овощами и фруктами, мясными деликатесами, хлебом и кондитерскими изделиями, предоставляют широчайший ассортимент любых товаров, в том числе у дома напрямую от производителей по приемлемым ценам», – отметил замглавы Минпромторга.

Напомним, с 2016 года в Москве снесли более 250 киосков и ларьков, признанные объектами самовольного строительства.