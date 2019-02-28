В управделами президента объяснили закупку сигарет на ₽19 млн

В Управлении делами президента объяснили закупку сигарет на сумму 19,05 миллиона рублей.

27 февраля стало известно, что ФГУП «Торговый дом "Кремлевский"», относящийся к управлению делами президента, закупил у Калужской табачной фабрики более 360 тысяч единиц табачной продукции. На сайте предприятия сообщается, что оно работает «в сегменте элитных брендовых марок сигарет».

28 января пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что «Кремлевский» приобрел сигареты для отправки их в супермаркеты в нескольких городах России. «Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются», – цитирует ее ТАСС.

В октябре прошлого года «Кремлевский» заказал у компании «Остров Логистик» 210 килограммов икры летучей рыбы на общую сумму 22,6 миллиона рублей. Как писал Sobesednik.ru, в управделами президента тогда пояснили, что закупка производилась в рамках договора на обслуживание сети «Якитория».