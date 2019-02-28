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27 февраля, среда

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В управделами президента объяснили закупку сигарет на ₽19 млн

Общество

В Управлении делами президента объяснили закупку сигарет на сумму 19,05 миллиона рублей. 

27 февраля стало известно, что ФГУП «Торговый дом "Кремлевский"», относящийся к управлению делами президента, закупил у Калужской табачной фабрики более 360 тысяч единиц табачной продукции. На сайте предприятия сообщается, что оно работает «в сегменте элитных брендовых марок сигарет».  

28 января пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова сообщила, что «Кремлевский» приобрел сигареты для отправки их в супермаркеты в нескольких городах России. «Это обычная коммерческая деятельность подведомственной структуры управления делами президента РФ, бюджетные деньги не используются», – цитирует ее ТАСС

В октябре прошлого года «Кремлевский» заказал у компании «Остров Логистик» 210 килограммов икры летучей рыбы на общую сумму 22,6 миллиона рублей. Как писал Sobesednik.ru, в управделами президента тогда пояснили, что закупка производилась в рамках договора на обслуживание сети «Якитория».

 

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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