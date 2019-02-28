В Ненецком АО ребенка на 2 года отправили в закрытое воспитательное учреждение

В Нарьян-Маре школьника отправят на принудительное перевоспитание после кражи 100 рублей у одноклассника.

Как сообщает портал администрации Нарьян-Мара, такое решение районный суд вынес в отношении 11-летнего мальчика, неоднократно совершавшего преступления.

«В период 2017-2018 годов им были совершены общественно опасные деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 158 УК РФ, частью 1 статьи 167 УК РФ. Последний случай произошел в середине октября 2018 года. Подросток самовольно залез в карман рюкзака 12-летнего школьника, взял купюру достоинством в 100 рублей и пошел в неизвестном направлении», — сказано в сообщении.

С 10 лет ребенок стоял на учете в полиции, однако он не перестал совершать преступления и пропускать уроки в школе без причины. В связи с этим он проведет два года в учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.