В конкурсе самоуправления примут участие более 15 тысяч школьников

Прием заявок на участие в конкурсе «РДШ — Территория самоуправления», который является одним из проектов АНО «Россия — страна возможностей», начался 5 октября 2018 года и завершится 15 апреля текущего года. Сейчас поступило уже более 15 тысяч заявок, причем более половины — от школьников из сел и малых городов.

Самыми популярными темами конкурсных проектов стали добровольчество, экология, популяризация науки и спорта.

Проект направлен на выявление, поддержку и распространение лучших практик школьного самоуправления и вовлечение учащихся в деятельность Российского движения школьников (РДШ). Участники конкурса учатся составлять бизнес-планы, планировать свое время и работать в команде, а также встречаются с финалистами конкурса управленцев «Лидеры России», которые делятся со ними полезными советами и бизнес-»лайфхаками».

«Будущее нашей страны — за нынешним подрастающим поколением. России, устремленной в будущее, нужны сильные управленцы, которые со школьной скамьи умеют вести за собой людей и работать в команде, решать сложные задачи, не боятся вызовов, которые бросает им жизнь», — говорит исполнительный директор РДШ Денис Клебанов.

Финал конкурса «РДШ — Территория самоуправления» пройдет в детском центре «Орленок» в августе, его участников отберут эксперты из сфер образования и бизнеса. Тематическая смена РДШ в «Орленке» для лучших из лучших запланирована на август.