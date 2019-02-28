Украина и Белоруссия обошли РФ по уровню гендерного равенства

Всемирный банк оценил уровень гендерного равенства, проанализировав законодательную базу 187 стран.

Для оценки законодательства с точки зрения гендерного равенства Всемирный банк исследовал восемь базовых индикаторов: оплату труда, трудоустройство, ведение собственного бизнеса, управление принадлежащими женщинам активам, пенсионное обеспечение, свободу передвижения, а также брак и наличие детей.

Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция по сумме всех аспектов набрали по 100 баллов. Рейтинг замыкают Сирия, Катар, Судан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Россия набрала 73,13 балла и оказалась в этом списке ниже, чем все бывшие советские республики, не считая Узбекистана (70,63 балла).

По мнению Всемирного банка, существует связь между уровнем экономического развития и гендерным равенством в стране. 26 государств из 39, набравших как минимум 90 баллов, входят в число стран с высоким уровнем доходов. Их ВВП превышает 12 тысяч долларов на человека в год.