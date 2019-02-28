Судья Момотов предложил наказывать за принижение авторитета суда

В президиуме Верховного суда предложили ввести ответственность за «скандализацию правосудия».

Слова Момотова приводит «Интерфакс». Такое заявление судья сделал на заседании клуба имени Д.Н.Замятнина. По мнению члена президиума Верховного суда РФ, российские судьи недостаточно защищены от случаев публичного проявления неуважения.

«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за "скандализацию" правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — заявил Момотов.

Судья объяснил, что он понимает под «скандализацией правосудия». По мнению Момотова, такими действиями можно считать «беспорядочную и необоснованную критику», которую распространяют «недобросовестные СМИ». Судья считает, что в описанных им случаях судьи, сдерживаемые «этическими нормами», остаются один на один перед «лицом лжи».