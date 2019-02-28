СК завел дело после вспышки дизентерии в семи школах на востоке Москвы

При исследовании образцов сырья для приготовления школьного питания в Москве нашли бактерии группы кишечной палочки.

Напомним, в декабре 2018 года в семи школах ВАО Москвы были зарегистрированы 67 случаев заболевания учеников и педагогического состава дизентерией и шигеллой. Заболевшие страдали от рвоты и температуры, достигавшей 39 градусов. Во всех учебных заведениях, где были выявлены заболевшие, введен карантин.

При этом исследование образцов продукции ООО «Вито-1», которое являлось поставщиком сырья для приготовления школьной еды во всех семи школах, выявило наличие бактерий группы кишечной палочки, а также повышенное содержание дрожжей, что свидетельствует о санитарных нарушениях на предприятии.

Как передает «Интерфакс», связи с этим СУ СК по столичному ВАО возбудило уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В настоящее время расследование продолжается.