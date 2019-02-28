Синоптики рассказали о потеплении в Москве в первые будние дни марта

Синоптики рассказали о значительных перепадах температуры на рубеже зимы и весны в столичном регионе.

Такую информацию представляет Гидрометцентр России. По информации синоптиков, в первый день весны температура начнет стремительно падать.

В субботу, 2 марта температура в Москве и области в среднем будет составлять 5 градусов мороза. При этом осадков в этот день не ожидается.

В воскресенье морозы начнут ослабевать: до 2 градусов ниже нуля в Москве. С началом новой недели станет теплее: температура в регионе может достигнуть 6 градусов тепла. Временами будут выпадать осадки.