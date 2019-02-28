Сахалинские следователи выясняют обстоятельства отравления четырех школьников

Несколько школьников из сахалинского города Оха были госпитализированы в больницу после отравления.

Как передает сайт сахалинского управления СК РФ, четверо детей в возрасте 13-14 лет были госпитализированы 26 февраля.

«в ГБУЗ "Охинская районная больница»"госпитализировали четырех несовершеннолетних — мальчика и трех девочек 13-14 лет. Предварительный диагноз — отравление неустановленным веществом», — сказано в сообщении.

В настоящее время следователи проводит проверку с целью выяснения обстоятельств отравления несовершеннолетних.