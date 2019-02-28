Путин отчитал МВД за низкий уровень раскрываемости преступлений

Владимир Путин констатировал, что в 2018 году практически каждое второе преступление в России осталось нераскрытым.

Как передает «Интерфакс», выступая на расширенном заседании коллегии МВД России президент Владимир Путин выразил недовольство низким уровнем раскрываемости преступлений и призвал предпринять необходимые меры для изменения ситуации.

«В этом году в ближайшей перспективе перед органами внутренних дел стоит целый ряд ответственных задач. Прежде всего, важно планомерно повышать уровень раскрываемости преступлений. На это должны быть направлены все ресурсы — оперативно-следственные и технические возможности органов внутренних дел», — заявил президент.

Он отметил, что в 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе совершенное в России преступление осталось нераскрытым.

«Прошу вас серьезно подумать, какие реальные шаги следует принять для кардинального улучшения ситуации», — заключил он.