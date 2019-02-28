Протоиерей Смирнов сравнил аборты в России с Холокостом

Представитель РПЦ заявил, что практика абортов в России является более страшной, чем Холокост.

Слова Дмитрия Смирнова приводит «Интерфакс». Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства сделал такое заявление на форуме «Охрана репродуктивного здоровья семьи и ребенка: новые технологии и медицинская этика».

По мнению представителя РПЦ, существование практики абортов в России является фашизмом: «Мы ходим на "Бессмертный полк". Но это убили враги. А сколько убили мы сами? Побольше, чем на второй мировой войне, гораздо больше. Надо над этим задуматься». Также Смирнов заявил, что аборты «страшнее Холокоста».

Священнослужитель выразил негодование, что, как налогоплательщик, отдает часть своих денег на аборты, которые являются одним из пунктов системы обязательного медицинского страхования.

«Из этих налогов берут деньги на убийство детей, и объясняют это странными вещами: а то она пойдет в подвал к какой-то бабке. А что, бесплатно пойдет в подвал? Нет, тоже за деньги, и гораздо дороже, чем в хорошей медицинской клинике. Почему государство должно оплачивать убийство собственных граждан?» — заключил Смирнов.