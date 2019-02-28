Племяннику Дмитрия Киселева дали 2 года тюрьмы в Германии

Сергея Киселева, племянника журналиста Дмитрия Киселева, приговорили к двум годам и трем месяцам заключения в Германии.

Как сообщает RTVI, суд Мюнхена признал Сергея Киселева виновным в подготовке к участию в боевых действиях на востоке Украины и в нарушении закона о хранении оружия.

По версии следствия, в августе 2014 года Сергей Киселев проходил боевую подготовку в лагере под Петербургом, где он учился стрелять из автомата и пистолета. На суде показали фотографии, на которых мужчина изображен вместе с другими бойцами.

Киселев частично признал свои вину. Он отрицает, что проходил боевую подготовку под Петербургом. По его словам, в лагере он дожидался отправки на Донбасс. Киселев также утверждает, что он никого не убивал на востоке Украины.

На Сергея Киселева завели дело после того, как его дядя заявил в интервью Юрию Дудю, что его племянник участвовал в боях на Донбассе в качестве добровольца. Киселева-младшего задержали в Болгарии, после чего отправили в Германию.

По данным СМИ, Сергей Киселев имеет гражданство Германии и почти без акцента говорит по-немецки.