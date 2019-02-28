Пенсионерам предложили дать льготы на стерилизацию бездомных кошек

Граждан, которые подкармливают бездомных кошек и собак, предложили наделить правом на заказ бесплатной стерилизации.

Эксперт комиссии по экологической политике Мосгордумы Елена Иванова сказала агентству «Москва», что с таким предложением комиссия вместе с Общественной палатой города выступит в марте на панельной дискуссии Московского гражданского форума. Столичные власти могут поддержать программу опережающей льготной стерилизации, отметила Иванова.

По мнению Елены Ивановой, проблему безнадзорности животных невозможно решить одним лишь строительством приютов. Она сказала, что ситуацию можно изменить, заручившись поддержкой пенсионеров и малоимущих граждан, которые кормят котов и собак во дворах домов.

«Денег на то, чтобы отловить животных – 4-5 тысяч рублей – у пенсионерок нет, а физически это трудно. А после нужно еще передержать животное у себя. Поэтому таким бабушкам и малоимущим, которые подкармливают кошек, нужна возможность заказать бесплатный отлов, стерилизацию по наименее травмирующей технологии и последующую кратковременную передержку от суток до недели», – заявила Иванова.