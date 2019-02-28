Памфилова призвала открыто обсудить изъяны избирательной системы в России

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что сделает все необходимое для расширения возможностей СМИ и наблюдателей на выборах.

Как передает «Парламентская газета», в ходе первого Общероссийского электорального медиафорума, который проходит в Москве 28 февраля, глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что целью мероприятия является открытое обсуждение изъянов, существующих в российской избирательной системе. По ее словам, важную роль в этом играют СМИ.

«Вы помогаете нам выявлять злоупотребления, а также формировать ту позицию, которая вызывает доверие людей», — рассказала председатель ЦИК.

Она также отметила, что в ближайшее время необходимо сделать все возможное для расширения роли СМИ и наблюдателей на выборах.

Издание напоминает, что первый общероссийский электоральный медиафорум будет проходить с 28 февраля по 1 марта 2019 года. На нем

присутствуют более 250 участников из 60 регионов, а также множество почётных гостей.