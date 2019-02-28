На Урале школьники пожаловались на компот с червями

В Каменске-Уральском ученики школы пожаловались на качество компота из столовой, в котором были найдены черви.

Как передает «Zнак.com» со ссылкой на запись в социальных сетях, инцидент произошел в средней школе №2 Каменска-Уральского в Свердловской области.

На фотографии, прикрепленной к записи видно, что в компоте находится субстанция, напоминающая червя. Некоторые пользователи отметили, что наличие этих существ в компоте говорит о натуральности ягод и фруктов.

В издании отметили, что пытались связаться с руководством школы, однако в приемной на звонки не ответили.