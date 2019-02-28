Минтруд перечислил сферы, где ожидаются массовые сокращения

Министерство труда сообщило, что 115,7 тысячи россиян могут попасть под сокращения весной текущего года.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда, большинство увольнений ожидается в Москве (18,7 тысячи человек), Санкт-Петербурге (5 тысяч), Свердловской области (4,5 тысячи), Пермском крае (4,4 тысячи) и Кемеровской области (3,7 тысячи).

Сокращение грозит гражданам, работающим в сфере автомобилестроения (25,8 тысячи человек), в транспортных компаниях (23,4 тысяч), а также в финансовой и банковской отраслях (15,4 тысячи). Лишиться работы этой весной могут 14,8 тысячи человек, занятых в сфере производства электрооборудования, и 11,1 тысячи работников, производящих машины и оборудование.

В Минтруде не объяснили, почему сокращения ожидаются именно в этих сферах. Эксперты, опрошенные газетой, считают, что некоторые заводы планируют приостановить производство автомобилей и электрооборудования из-за перенасыщения рынка. По их мнению, увольнение грозит сотрудникам частного общественного транспорта, чьи компании не выиграли тендеры в этом году. Что касается сокращений в банковской сфере, то аналитики связали это с продолжающейся чисткой рынка, которую проводит ЦБ.