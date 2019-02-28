Минтруд отреагировал на новость о "массовых увольнениях" в РФ

Министерство труда прокомментировало информацию об увольнениях, грозящих россиянам этой весной.

Ранее Sobesednik.ru писал, что весной текущего года 115,7 тысячи россиян, по данным Минтруда, могут попасть под сокращения. Увольнение грозит в основном людям, работающим в сфере автомобилестроения, в транспортных компаниях, а также в финансовой и банковской отраслях.

«Утверждения СМИ о том, что прогнозируются "массовые увольнения", не соответствуют действительности. В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная», – заявили в Минтруде, передает «Интерфакс».

В министерстве сослались на данные Минэкономразвития, согласно которым в 2019-2021 годах число безработных в РФ останется на уровне прошлого года и не превысит 3,6 миллиона человек.

Численность планируемых увольнений, как сообщили в Минтруде, отражает естественное движение персонала на предприятиях и незначительно варьируется от недели к неделе.

В министерстве сказали, что они еженедельно мониторят рынок труда, исходя из сведений о планируемых увольнениях. Эти данные работодатель обязан заблаговременно передавать в службу занятости. При этом не факт, что все запланированные увольнения состоятся. «Также ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т.д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый», – сообщили в Минтруде.