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Глава ЦИК РФ призвала молодежные избиркомы "зажечь" аудиторию

Общество

Элла Памфилова заявила о необходимости установления прочного контакта между молодежными избиркомами и их аудиторией.

Слова руководителя органа приводит агентство «Москва». Такое заявление Памфилова сделала в ходе пленарной дискуссии на общероссийском электоральном медиафоруме.

По словам руководителя ЦИК РФ, избирательные комиссии должны общаться с молодой аудиторией «зажигательно, ярко и интересно».

«Молодежным избирательным комиссиям, нашим электоральным юристам, журналистам хочу пожелать, действительно, научиться трансформировать все эти скучные новеллы законодательные, взаимодействия с комиссиями переводить на современный молодежный язык, на котором сейчас в сетях разговаривают», — заявила Памфилова, добавив, что в общении с молодыми избирателями необходимо «зажигать».

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Колумнисты
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писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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