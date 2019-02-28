Глава ЦИК РФ призвала молодежные избиркомы "зажечь" аудиторию

Элла Памфилова заявила о необходимости установления прочного контакта между молодежными избиркомами и их аудиторией.

Слова руководителя органа приводит агентство «Москва». Такое заявление Памфилова сделала в ходе пленарной дискуссии на общероссийском электоральном медиафоруме.

По словам руководителя ЦИК РФ, избирательные комиссии должны общаться с молодой аудиторией «зажигательно, ярко и интересно».

«Молодежным избирательным комиссиям, нашим электоральным юристам, журналистам хочу пожелать, действительно, научиться трансформировать все эти скучные новеллы законодательные, взаимодействия с комиссиями переводить на современный молодежный язык, на котором сейчас в сетях разговаривают», — заявила Памфилова, добавив, что в общении с молодыми избирателями необходимо «зажигать».