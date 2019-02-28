ФСБ потребовала отпустить на волю отловленных в Приморье косаток и белух

Федеральная служба безопасности завела административные дела на организаторов «китовой тюрьмы» в Приморском крае.

Накануне Sobesednik.ru писал, что голливудский актер Леонардо ДиКаприо поддержал петицию с требованием освободить более ста косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время административные дела в отношении компаний, осуществивших добычу, транспортировку и хранение морских млекопитающих в бухте Средней в Приморье, возбудило краевое управление ФСБ России.

В ведомстве отметили, что «в ходе производства по делам получены заключения специалистов, свидетельствующие о неудовлетворительных условиях содержания животных, необходимости их выпуска в естественную среду обитания после предварительной адаптации».

Ранее природоохранная прокуратура заявила о пропаже из «китовой тюрьмы» одной косатки. Предполагается, что животное либо погибло, либо было перемещено в другое место.