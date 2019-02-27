Жительница дома в ЮЗАО нашла труп соседа, пожаловавшись на плохой запах

Следователи устанавливают причины смерти мужчины, чей труп две недели пролежал в квартире дома в районе Коньково.

Как передает агентство городских новостей «Москва», с сообщением о неприятном запахе из соседней квартиры в столичную полицию обратилась жительница дома на улице Академика Арцимовича на юго-западе столицы. Женщина уточнила также, что уже долгое время не видела своего 68-летнего соседа.

Вскрывшие дверь в квартиру мужчины полицейские обнаружили его разложившийся труп, пролежавший в помещении около двух недель.

Отмечается, что следователи не выявили признаков насильственной смерти при визуальном осмотре тела. В настоящее время причины и обстоятельства гибели москвича устанавливаются. По словам вызвавшей полицию соседки покойного, мужчина много выпивал.