В Нижнем Новогороде установили мемориальную табличку Немцову

В среду, 27 февраля, в Нижнем Новгороде на доме 134 по Агрономической улице установили мемориальную доску Борису Немцову.

Об этом в Facebook сообщил сын политика Антон Немцов. Он уточнил, что обратился к руководству региона и города с просьбой установить мемориальную доску в октябре 2018 года.

«Сегодня 27 февраля 2019 года в годовщину смерти отца ее установили. Очень большое спасибо руководству Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Также очень большое спасибо Анатолию Борисовичу Чубайсу за помощь в этом деле», — написал Немцов (Орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Sobesednik.ru).

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. Пять фигурантов дела — бывший замкомандира батальона внутренних войск МВД Чечни «Север» Заур Дадаев, выходцы из Чечни Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов, — были приговорены к лишению свобода на сроки от 11 до 20 лет колонии строгого режима.