Облачность, гололедицу и -3 градуса пообещали москвичам 27 февраля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в среду, 27 февраля.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями, гололедицу и резкий рост атмосферного давления до 746 мм ртутного столба.

Температура воздуха в Москве 27 февраля составит -3..-1, по области — от минус 5 до 0 градусов.

Ветер подует с севера со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха укажет на отметку 60%.

По словам специалистов, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в воздухе могут вызвать снижение физических сил, сонливость и апатию практически у всех метеочувствительных людей.