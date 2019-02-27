На ком держится мир? Спрашивает "Собеседник+"

Кого и почему наши известные современники считают героем времени – рассказывают они сами:

Алла Пугачева, певица:

– Для меня человек, на котором держится мир – Аркадий Райкин. Гений! В жизни мы пересеклись с ним всего лишь раз: вместе выступали в одном концерте. Я любовалась его выступлением, готовилась к выходу на сцену. Он имел бешеный успех, зрители долго не отпускали его. Удалившись за кулисы, Райкин подошел ко мне. Я оробела. Аркадий Исаакович прошептал на ухо лестные для меня слова. Они остаются высшей похвалой в моей жизни!

Николай Валуев, депутат Госдумы:

– Таких людей очень много. Дело не в том, насколько велики их дела. Человеком, на котором держится мир, может считаться любой, предотвративший, например, военный конфликт. Как Станислав Петров, советский офицер, предотвративший 26 сентября 1983 года потенциальную ядерную войну. Сработали системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США. Мог последовать ответный удар, но Петров проверил – сигнал оказался ложным. Или Доктор Лиза, посвятившая всю свою жизнь благотворительности. Или Чулпан Хаматова: каждая спасенная ею детская жизнь делает этот мир чуть лучше. Таких людей я мог бы перечислять до бесконечности.

Дмитрий Дибров, телеведущий:

– Я считаю, что весомая часть мира держится на плечах Дмитрия Быкова. Это яркий пример того, как надо вплетать литературу в бытопись, в ежедневность. Я Диму слушаю регулярно, сверяю с ним свои мысли (где-то солидарен, где-то смотрю на вопросы с другой стороны). Многие вещи, которые говорит Дима, я записываю в свой внутренний кондуит: афоризмы, цитаты… Быкову принадлежит добрая половина того, что есть у меня в этой книжечке. Я часто цитирую своему зрителю умные мысли, которые произносит Дима. Мне радостно, что работал вместе с Быковым много лет.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион:

– Для всех, кто имеет отношение к биатлону, последние 25 лет – эпоха Бьорндалена.

Это спортсмен с очень долгой карьерой, но никто никогда не вспомнит ни одного допингового случая или намека в отношении него. Про норвежцев любят говорить, что они все астматики, но Уле-Эйнара Бьорндалена это не касается. Он абсолютный фанат здорового образа жизни, чокнутый на этом. Даже с людьми за руку лишний раз не здоровается – боится микробов. Люди, которые добиваются высот, все неординарные.