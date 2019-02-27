На ком держится мир? Спрашивает "Собеседник+"

В центре внимания
Рустам Корелин с плакатом на Красной площади
Миллиардер из скважины. С кем борется рабочий, уволенный после митинга на Красной площади
"Чудеса – одна из основных статей дохода". Исповедь бывшего семинариста
Майкл Калви: мошенник или жертва?

Новости дня

27 февраля, среда

[17:45]Классного руководителя не было на месте во время драки третьеклассниц
[17:25]Экс-главу управы Дорогомилово арестовали за особо крупное мошенничество
[17:14]Главу Минстроя Крыма задержали сотрудники ГИБДД на трассе под Ростовом
[16:20]Москвичей предупредили о магнитной буре 1 марта
[15:58]Кабмин Украины призвал законодательно ограничить гастроли артистов по РФ
[15:39]Чулпан Хаматова сообщила о завершении съемок сериала "Зулейха открывает глаза"
[15:38]Матвиенко заявила, что "больные сенаторы никому не нужны"
[15:15]В Нижнем Новогороде установили мемориальную табличку Немцову
[15:07]Трамп и Ким Чен Ын успели пожать руки перед 20-минутной встречей в Ханое
[14:49]Работника шведской компании задержали по подозрению в шпионаже в пользу РФ
[14:39]87-летний пенсионер провалился под лед во время рыбалки на Москве-реке
[13:49]Опубликовавшим фейковую новость СМИ дадут возможность удалить информацию
[13:48]Три группы из Украины отказались от "Евровидения" из-за концертов в РФ
[13:09]Третьеклассницы госпитализированы с сотрясением после массовой драки в Москве
[13:02]Хавбек "Локомотива" пообещал побриться налысо после гола в чемпионате РФ
[12:32]Матвиенко призвала сенаторов лично включиться в реализацию поручений Путина
[12:14]Трамп назвал Ким Чен Ына другом и напомнил ему о денуклеаризации
[11:53]Водитель Lada Kalina угрожал пистолетом инкассаторам в Гольяново
[11:49]Конгресс США опубликовал закон о санкциях, вводящих слежку за Путиным
[11:03]Экология волнует россиян так же, как и кризис морали в обществе
[10:59]В больницу Петербурга попал мальчик, избитый за "домогательства" к сестре
[10:41]Пакистан задержал летчика сбитого самолета ВВС Индии
[09:03]Средний долг российской семьи перед банками в 2018 году достиг ₽263 тысяч
[08:49]В ходе перестрелки при проведении КТО в Нальчике убит один злоумышленник
[08:37]Жительница дома в ЮЗАО нашла труп соседа, пожаловавшись на плохой запах
[08:13]ДиКаприо призвал поклонников выступить за освобождение косаток в Приморье
[07:53]В Кузбассе выясняют причины пожара, жертвами которого стали семь человек
[07:32]Облачность, гололедицу и -3 градуса пообещали москвичам 27 февраля

26 февраля, вторник

[19:22]Игру Россия – Финляндия на "Матч ТВ" посмотрели 2,65 миллиона человек
[17:58]Суд отправил экс-сотрудника ФСБ на 22 года в колонию за госизмену
[17:30]Горсовет Видного лишил Павла Грудинина депутатского мандата
[17:03]"Аэрофлот" повысит топливный сбор из-за подорожавшего керосина
[16:26]Мужчину зарезали во время конфликта в столичном суши-баре
[15:47]Двое военных получили сроки из-за гибели солдата под танковым огнем
[15:22]В Шереметьево осталась одна работающая полоса после ЧП с лайнером
[15:05]Искусственный интеллект лишил "Сбербанк" миллиардов рублей
[14:16]Хормейстер объяснил исполнение песни о бомбардировке США в Исаакии
[13:30]Песков объяснил, как его дочь попала на стажировку в Европарламент
[12:39]Нурмагомедов призвал власти разобраться с "грязным" спектаклем
[12:08]Шнуров и "духовник Путина" вошли в совет по культуре при ГД


Фото: Shutterstock
Белково-яичная диета: продержаться четыре недели
// фото: Global Look Press
Готовка без пламени: как поменять газовую плиту на электрическую
Фото: Shutterstock
Банки подняли ставки. Можно ли разбогатеть, используя накопительные счета?
Фото: Shutterstock
Домашний хлеб своими руками – от выбора ингредиентов до аппетитной корочки
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Кадр из фильма "Казино Рояль"
От "бондианы" до "ДМБ": семь "мужских" картин ко Дню защитника Отечества
Фото: Shutterstock
Диета при простуде и гриппе: семь самых полезных продуктов для борьбы с болезнью
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной

На ком держится мир? Спрашивает "Собеседник+"

Общество
«Собеседник+» №02-2019

Кого и почему наши известные современники считают героем времени – рассказывают они сами:

Алла Пугачева, певица:

– Для меня человек, на котором держится мир – Аркадий Райкин. Гений! В жизни мы пересеклись с ним всего лишь раз: вместе выступали в одном концерте. Я любовалась его выступлением, готовилась к выходу на сцену. Он имел бешеный успех, зрители долго не отпускали его. Удалившись за кулисы, Райкин подошел ко мне. Я оробела. Аркадий Исаакович прошептал на ухо лестные для меня слова. Они остаются высшей похвалой в моей жизни!

Николай Валуев, депутат Госдумы:

– Таких людей очень много. Дело не в том, насколько велики их дела. Человеком, на котором держится мир, может считаться любой, предотвративший, например, военный конфликт. Как Станислав Петров, советский офицер, предотвративший 26 сентября 1983 года потенциальную ядерную войну. Сработали системы предупреждения о ракетном нападении со стороны США. Мог последовать ответный удар, но Петров проверил – сигнал оказался ложным. Или Доктор Лиза, посвятившая всю свою жизнь благотворительности. Или Чулпан Хаматова: каждая спасенная ею детская жизнь делает этот мир чуть лучше. Таких людей я мог бы перечислять до бесконечности.

Дмитрий Дибров, телеведущий:

– Я считаю, что весомая часть мира держится на плечах Дмитрия Быкова. Это яркий пример того, как надо вплетать литературу в бытопись, в ежедневность. Я Диму слушаю регулярно, сверяю с ним свои мысли (где-то солидарен, где-то смотрю на вопросы с другой стороны). Многие вещи, которые говорит Дима, я записываю в свой внутренний кондуит: афоризмы, цитаты… Быкову принадлежит добрая половина того, что есть у меня в этой книжечке. Я часто цитирую своему зрителю умные мысли, которые произносит Дима. Мне радостно, что работал вместе с Быковым много лет.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион:

– Для всех, кто имеет отношение к биатлону, последние 25 лет – эпоха Бьорндалена.

Это спортсмен с очень долгой карьерой, но никто никогда не вспомнит ни одного допингового случая или намека в отношении него. Про норвежцев любят говорить, что они все астматики, но Уле-Эйнара Бьорндалена это не касается. Он абсолютный фанат здорового образа жизни, чокнутый на этом. Даже с людьми за руку лишний раз не здоровается – боится микробов. Люди, которые добиваются высот, все неординарные.

Премьера издания: "Собеседник+ Люди, на которых держится мир"

поделиться:

Общество

Классного руководителя не было на месте во время драки третьеклассниц

Читать далее >

фрагмент обложки

Общество

Эрика Фостер против маньяка

Читать далее >

Общество

Москвичей предупредили о магнитной буре 1 марта

Читать далее >

Политика
Что важнее: новые технологии на выборах или воля избирателей?
Кабмин Украины призвал законодательно ограничить гастроли артистов по РФ
Матвиенко заявила, что "больные сенаторы никому не нужны"
Трамп и Ким Чен Ын успели пожать руки перед 20-минутной встречей в Ханое
Общество
Эрика Фостер против маньяка
Москвичей предупредили о магнитной буре 1 марта
Дело Лисицыной: Правосудие против разума
В Нижнем Новогороде установили мемориальную табличку Немцову
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

Avatar

Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

Avatar

Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


Культура и ТВ
Чулпан Хаматова сообщила о завершении съемок сериала "Зулейха открывает глаза"
Нурмагомедов призвал власти разобраться с "грязным" спектаклем
Шнуров и "духовник Путина" вошли в совет по культуре при ГД
Башмет взял Зимний: фестиваль искусств – 2019 в Сочи
Шоу-бизнес
Спортсменов угостят коктейлями на основе мельдония на премии BR Awards 2019
Певцу Шуре мешают стать отцом проблемы с жильем
Три группы из Украины отказались от "Евровидения" из-за концертов в РФ
Алла Пугачева сочиняет песни для дочки Лизы

Здоровье
Комбинированная терапия помогает лечить тяжелый рак почек
По ночам и в выходные роды проходят с большим числом осложнений
Лечение туберкулеза через мобильное приложение оказалось более эффективным
Как правильно выходить на пробежку зимой
Туризм
Елена Подкаминская проводит холодный февраль в Таиланде
Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
Жириновский выразил недоумение в связи с отсутствием выездных виз в РФ
Авто
Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время
Компания Opel решила возобновить продажи своих машин в РФ
Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
Власти штата в Австралии разрешили автомобилистам заказывать номера с эмодзи
Недвижимость
Лучшее – детям. Когда "детская ипотека" станет доступнее?
Кто из российских звезд владеет недвижимостью в Крыму
Кто выиграет от достройки полуготового жилья по старым правилам
Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


фото: Стоян Васев / ТАСС
"Аленький цветочек" Татьяны Навки коньком прошелся по бюджету
До отравлений отец и дочь ни от кого не прятались
Что стало с квартирой, машиной и собакой Юлии Скрипаль
фото: Роман Демьяненко / ТАСС
Вас там не было. Родные погибших в Сирии бойцов ищут правды в судах
Михаил Абызов на заседании правительства, лето 2012 года // фото: Global Look Press
Тоска по Родине в Тоскане. Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу
У Артура Очеретного кое-что схвачено
Новый муж Людмилы Путиной угрожает бывшей жене
Кирсан Илюмжинов // Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Кирсан Илюмжинов:
Я независимый. Сегодня здесь, завтра – в Лондоне
Мадс Миккельсен в фильме "Затерянные во льдах"
Мадс Миккельсен:
Героя вроде моего персонажа из "Затерянных во льдах" проще встретить в Москве
фото: личный архив Николая Злобина
Николай Злобин:
Великая Россия, которую мы знали, – сейчас на пенсии
Олег и его соратники – единственные, кто освобождает из рабства // фото: Андрей Струнин
Олег Мельников:
Торговля людьми – бич XXI века
Нина Ургант // фото: Наталья Логинова
Нина Ургант:
Иван если что задумал, то сделает обязательно


// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Иосиф Пригожин рассорился с сыном от первого брака
Фото: Паата Арчвадзе
Певцу Шуре мешают стать отцом проблемы с жильем
стоп-кадр / Youtube / канал "Прямой эфир"
Жена Кокорина нанесла финальный удар?
// фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Прохор Шаляпин: Виталина ставит свечки за Джигарханяна!
Ирина Аллегрова // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Ирина Аллегрова в ярости убежала со сцены в Мытищах из-за фанатов

Рисунок: Виктор Балабас
Мужчины и женщины: кто радиоактивнее?
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Рижский вокзал – самый "кинематографичный" вокзал Москвы
фото: Сергей Ковалев / Global Look Press
Кто и как грабил чемпионат мира по футболу – 2018 в России
фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Для пенсионерок наступил "Золотой час". Медицинский
Ольга Скабеева // фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
Фабрика фейков. Как Ольга Скабеева вместо ДТП попала в новости