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Миллиардер из скважины. С кем борется рабочий, уволенный после митинга на Красной площади

Общество
«Собеседник» №07-2019

Рустам Корелин с плакатом на Красной площади
Рустам Корелин с плакатом на Красной площади

Партнер Сечина, владелец вредного производства недоплачивает сотрудникам, но спонсирует «Единую Россию» и вкладывается в заграничную недвижимость.

От Кремля до увольнения

На Урале рабочий крупной компании «Форэс» вступил в конфликт с собственником. Пока шихтовщик проигрывает борьбу миллиардеру.

В январе 38-летний Рустам Корелин прилетел из Свердловской области в Москву. Как и всякий иногородний турист, посетил и Красную площадь. Правда, не с пустыми руками, а с плакатом.

За пикет в неположенном месте Корелина задержала полиция, а суд оштрафовал на 10 тысяч рублей. Это почти половина его месячной зарплаты. С требованием ее повышения свердловский рабочий и вышел под стены Кремля. А спустя месяц его уволили.

– Сначала нам респираторы давали профессиональные, с дорогими угольными фильтрами. Сейчас перестали. Коробку марлевых повязок принесли и бросили. Они не защищают ни от чего. А пыль стоит такая, что в глазах пелена. Пять лет проработаешь – и уже еле дышишь, – рассказывает Рустам «Собеседнику» об условиях труда на заводе в городе Сухой Лог.

История его конфликта с руководством началась с заявления в прокуратуру по поводу недоплаты за ночные смены. К удивлению самого Корелина, органы сработали оперативно, завели уголовное дело и даже посадили главного бухгалтера.

Предприятие занимается выпуском пропантов. (Справка: гранулированный порошок высокой прочности, используется при добыче нефти способом гидравлического разрыва пласта.) Здесь сырье тонко мелют, гранулируют и сушат. Работа тяжелая и вредная для здоровья, но платят за нее мало. Шихтовщик Корелин получал 25 тыс. руб. в месяц. Согласно открытым вакансиям «Форэса», такую же зарплату предлагают и слесарям, и электросварщикам. Это ниже средней по региону, но в небольших городах, в которых располагаются подразделения компании, у людей выбор мест для трудоустройства небольшой.

Вместе с другими рабочими Корелин создал действительно независимый профсоюз. Начальству, разумеется, не понравилось. Последней каплей стало «делегирование» Рустама в столицу для проведения акции протеста.

– На моем примере решили запугать всех. Сначала в наш профсоюз многие вступили, а потом на них начали давить. Сейчас больше половины работников завода за меня.

Несмотря на заступничество профсоюза, Корелина уволили. Формально – за допуск брака. Факт производства недоброкачественной продукции действительно был, признали в проф-союзе. Однако «невозможно установить, что он имел место именно в результате виновных действий Корелина», сказано в мотивировочном мнении проф-союзной ячейки. На сортировочном оборудовании над этой партией трудились четыре смены сотрудников.

Круговая порука

– Я у офиса «Форэса» поставлю палатку и голодовку объявлю. Слов на ветер не кидаю,  – грозится Рустам Корелин.

Его радикальную активность начальство склонно списывать на происки конкурентов.

– Да какие конкуренты? Я пять лет отработал и вообще не знал, что у нас есть конкуренты. Даже к Навальному меня теперь приписывают,  – кипятится Рустам.  – А еще листовки про меня разбросали по всему заводу. Мол, пляшу под дудку депутата Крыловой. Да она мне просто юридическую помощь оказывала, за это ей благодарен.

Наталья Крылова, о которой идет речь, – это депутат от КПРФ в гордуме Асбеста. Это соседний город, где у «Форэса» тоже есть производство. В прошлом году жители проводили акции против вредных выбросов. После чего компанию даже оштрафовали за загрязнение окружающей среды.

– Протесты немного помогли. Предприятия начали вкладываться в электрофильтры. Но все равно этого недостаточно. Люди страдают от пыли. И асбест вреден, но «Форэс» утверждает, что он весь сгорает в печи. Добиться нормального замера от Роспотребнадзора не можем. Говорят, у них нет лаборатории,  – объясняет Крылова «Собеседнику».

Протестный пикет у офиса "Форэса"

Крылова выступает за то, чтобы на «Форэсе» ввели так называемые вредные списки, позволяющие досрочно выходить на пенсию. Ну и довести зарплаты до уровня выше средних по области.

– Но руководитель инспекции по труду, куда жалуются рабочие, – родственник одного из руководителей предприятия. Круговая порука. А еще «Форэс» спонсирует «Единую Россию». Им проще заплатить власти, чем рабочим,  – отмечает депутат.

«Собеседник» проверил: сам «Форэс» и аффилированные с ним фирмы действительно переводили деньги на счета кандидатов-одномандатников во время последних выборов в региональный парламент. В частности, благодаря финансированию «Форэса» областным депутатом от Асбеста стал единоросс Владимир Власов.

Есть у «Форэса» связи даже посолиднее – он является крупным поставщиком пропанта для структур Игоря Сечина. В прошлом году ООО «ТД ФТК» (дочернее предприятие «Форэса») стало подрядчиком «Роснефти» по контракту на 11,5 млрд руб.

Самый чистый воздух

Основной владелец «Форэса» – Сергей Шмотьев, которого в свердловской прессе называют «тихим миллионером». Но можно вполне «повысить» и до миллиардера: только за последние 5 лет от своего производства лично он получил дивиденды в размере более 3 млрд руб., как следует из бухотчетности.

Сергей Шмотьев

Выходит, в месяц Шмотьев зарабатывает около 53 млн руб. В 2 тысячи раз больше, чем его рядовые сотрудники. А капиталы владелец вредного предприятия вкладывает... в недвижимость в самой экологичной стране.

Как выяснил «Собеседник», Сергей Шмотьев зарегистрировал фирму Helihire North and South в Новой Зеландии, а в качестве личного места жительства указал город Пиктон. По его адресу располагается роскошная вилла.

Наслаждается спонсор «Единой России» воздухом не только чистейшим новозеландским, но и морским. По сведениям «Собеседника», в его собственности может находиться 31-метровая яхта Azimut Grande 100 стоимостью около 8 млн евро. Во всяком случае, он заказывал ее перегонку из Пиктона в американскую Флориду. Кстати, в университете США учился Андрей Шмотьев – сын миллиардера.

Братья Алексей и Андрей Шмотьевы владеют в Екатеринбурге рекламным агентством. В одном офисе с ними располагается ЧОП «Каменный пояс». Так что клан Шмотьевых обеспечен еще и вооруженной охраной.

комментарий

Зам. исполнительного директора «Форэса» Андрей Расторгуев:

– Уволен Корелин был за брак, опоздание и нарушение запрета на фотосъемку на предприятии. После пикетов не значит, что по этой причине. Респираторами рабочие обеспечиваются по нормативам, хоть и бывают сбои при выдаче. Думаю, Корелиным манипулируют и акции протеста организованы нашими конкурентами с целью подорвать деловую репутацию. Организуется кампания депутатом Крыловой. Наша компания поддерживала ее конкурента на выборах, выводы делайте сами. Финансирование «Единой России» проходит в рамках законодательства. О доходах владельца компании я не знаю, но 70% чистой прибыли «Форэса» за последние два года вложены в модернизацию производства. Четкими сведениями о недвижимости Шмотьева не обладаю, но живет он в России. Яхта, может, и есть, но не такая, как у Абрамовича.

На самом деле никакого уголовного дела (в отношении главбуха), а тем более приговора нет и не было. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку деятельности одного из сотрудников бухгалтерии Сухоложского подразделения ООО «Форэс». Однако эта проверка проводится по заявлению самой компании. Это заявление в полицию было подано по итогам внутреннего расследования, которое провела служба безопасности компании. Эта служба выявила исходный факт правонарушения. При этом рабочие получали зарплату полностью, средства похищались у самой компании в результате перерасхода фонда заработной платы. Какие-либо дальнейшие решения правоохранительные органы будут принимать по итогам проверки.

На самом деле за 2018 год в компании «Форэс» Корелин получил «чистыми» (после вычета НДФЛ) 415 тысяч рублей. Что в пересчете на каждый месяц, естественно, гораздо больше, чем сумма, указанная им на плакате, с которым он вышел на Красную площадь. Средняя зарплата производственного персонала на всех предприятиях компании «ФОРЭС» всегда выше, чем средняя зарплата в городах, где работают эти предприятия. 

Как уже неоднократно заявляла компания, электрофильтры на ее производстве неэффективны. На протяжении последних лет в рамках модернизации оборудования «Форэс» постоянно вкладывает значительные средства в совершенствование пылегазоочистных систем. При этом используются самые современные рукавные фильтры. 

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2019 под заголовком «Миллиардер из скважины».

 

Теги: "Роснефть", "Единая Россия"

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Дмитрий

писатель, журналист

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Евгений

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Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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