Классного руководителя не было на месте во время драки третьеклассниц в Москве

Классный руководитель третьеклассниц, подравшихся в школе в Москве, оставила детей без присмотра.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в школе в Москве произошла драка между третьеклассницами. В результате пострадали три девочки, у них диагностированы сотрясение мозга, закрытая травма живота и черепно-мозговая травма.

Как рассказал агентству «Москва» директор школы, с участницами конфликта будет работать психолог. «Весь остальной класс на месте, работает, на них это никак не повлияло», — сказал директор, добавив, что школа проведет свое расследование.

Кроме того, по его словам, классного руководителя не было на месте в момент драки, что является грубым нарушением.

«Классный руководитель во время конфликта пошел к заместителю директора обсудить какие-то вопросы, что является нарушением. Она не имеет права на перемене куда-то уходить. Дети в этот момент, получается, остались без присмотра, она это признает», — сказал директор.

При этом, по его словам, на время расследования классный руководитель от занятий не отстранена. «Но это не значит, что, если надо будет ее уволить, мы ее не уволим — [смотря] что покажет расследование», — заключил директор.