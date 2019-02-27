Эрика Фостер против маньяка

А на что вы готовы ради справедливости? Сможете ли, например, попросить прощения у злейшего врага? Устоять перед искушением «заложить» соперницу? Поступиться давней мечтой? А если вы – полицейский и справедливость в вашем случае – это поимка маньяка, и от того, наступите ли вы на горло собственной песне, зависят человеческие жизни? Причем речь о жизнях молодых красивых девушек, которых кто-то не только жестоко пытает и убивает, но затем цинично выкидывает тела в мусорные контейнеры? Инспектор лондонской полиции Эрика Фостер в книге Роберта Брындзы «Последнее дыхание» как раз и встанет перед этим непростым выбором...