Экология волнует россиян так же, как и кризис морали в обществе

У большинства россиян тревогу вызывают ситуация с ростом цен и рост безработицы в стране.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», которые публикует «Интерфакс», 62% россиян обеспокоены ростом цен в стране. У 41% респондентов тревогу вызывает рост безработицы, у 34% — резкое расслоение в обществе.

28% опрошенных беспокоятся из-за кризиса в стране и нынешнего состояния промышленности и сельского хозяйства, каждый пятый (19%) встревожен ухудшением состояние окружающей среды. 18% заявили о тревоге из-за кризиса морали и нравственности в обществе.