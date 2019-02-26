У матросов есть вопросы

Дела в Русской рыбопромышленной компании идут не очень.

Корпоративный сайт забит вакансиями самых востребованных профессий в рыбопромысловом флоте. Требуются матросы!

Никто не хочет батрачить на судах РРПК за мизерную зарплату, которую к тому же выплачивают не вовремя.

Условия труда аховые. Сорокалетний флот компании изношен до предела. Некоторые траулеры уже более года не могут реализовать даже на металлолом. Можете себе вообразить их техническое состояние и соответственно представить проблемы безопасности и условия работы для экипажа на полгода экспедиции.

Матросы, которые рискнули оставить свои семьи и отправиться на Дальний Восток, теперь пишут на профессиональных форумах: «зарплату задерживают постоянно, бухгалтерши блеют в трубку, что деньги отправили»; «деньги платят непонятно как, непрозрачная система оплаты»; «бегите оттуда!!! Есть более достойные компании. [...] Народ разбегается, замены специалистам нет, удерживают насильно, мотивируя тем, что лишат премии». Это самые приличные высказывания! Матросы, как известно, в выражениях не стесняются.

Задержки заработной платы, на которые они жалуются, неполные выплаты и сокращение выплат за рейс вдвое, мутная система оплаты труда – это ягодки. Цветочки были, когда плавсостав заманивали сладкими коврижками.

Эксперты объясняют сложившуюся в РРПК ситуацию очень серьёзными ошибками в производственной деятельности, крайне низкой выручкой при огромном объёме квот, чрезвычайно высокими эксплуатационными расходами. Опыт работы компании свидетельствует о серьёзных рисках бизнеса и крайне неблагополучных результатах.

Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка закредитована почти на $700 млн.

РРПК буквально ходит по лезвию правового поля. Пока владельцам удаётся избежать ответственности за торговлю правом на промысел минтая иностранным компаниям, прежде всего корейским, а также за катастрофически низкое, лишь на четверть, освоение собственных квот на крабов. Новостью последних дней стали события в Арбитражном суде Москвы. Выяснилось, что прокуратура убеждена: действия Федеральной антимонопольной службы ведут к тому, что добыча РРПК 60 тыс. тонн минтая и сельди, приобретённые компанией у иностранного собственника, будет выведена за рамки правового поля, хотя по закону этот объём должен быть изъят. А в это время РРПК продолжает получать огромную прибыль от продажи ресурсов. Ну и все помнят в буквальном смысле гнилой опыт рыборазведения предшественницей РРПК компанией Русское море в Мурманской области. После того, как молодые олигархи получили баснословные государственные дотации для ведения бизнеса, на Кольском полуострове начался массовый мор сёмги. После чего компания получила помощь из госбюджета на ликвидацию экологической катастрофы, виновником которой сама и была.

РРПК и образовалась-то совершенно мутным образом, избежав чудесным способом лишения квот после приобретения рыбопромысловых компаний у гонконгского холдинга Pacific Andes.

Воодушевлённые безнаказанностью, хозяева РРПК принялись за слом базовой основы российского рыбохозяйственного законодательства – исторического принципа и за возвращение аукционной торговли правом на промысел, который стал причиной глубокого кризиса отрасли в начале 2000-х годов.

Обладая неограниченным административным ресурсом и фактически поставив на службу Федеральное агентство по рыболовству и Федеральную антимонопольную службу, олигархическая РРПК пытается создать себе преференции для грядущего захвата рыбной отрасли на аукционах.

В РРПК, видимо, не сомневаются, что станут победителями на лоббируемых ими электронных аукционах. Как стало известно, ищут они не только матросов, но и IT-специалистов, которые любыми способами будут обеспечивать победу компании на торгах. Беспощадное проталкивание аукционных поправок в российское рыболовное законодательство сопровождается самонадеянным намерением строительства профильных промысловых судов и наймом соответствующего персонала.

Специализированный портал HeadHunter забит их вакансиями. Спроса нет вообще. «Охотники за головами» успели основательно себя дикредитировать и квалифицированные кадры не готовы, как скот следовать на заклание.

У матросов есть вопросы! На очереди – вопросы со стороны контролирующих и надзирающих за законом органов, по крайней мере в части соблюдения трудового законодательства. Ну а там, глядишь, за РРПК возмутся и более основательно. Это они пусть для простофиль рассказывают, что президент России Владимир Путин их лучший друг, и что он выдал им карт-бланш на разнузданный беспредел в отрасли.