Суд отправил экс-сотрудника ФСБ на 22 года в колонию за госизмену

Бывших сотрудников ФСБ и «Лаборатории Касперского» приговорили к 22 и 14 годам колонии за госизмену.

Как передает «Интерфакс», Московский окружной военный суд вынес приговоры одному из экс-руководителей Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ РФ Сергею Михайлову и бывшему главе отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. Михайлов получил 22 года колонии строгого режима, а Стоянов – 14 лет.

Процесс над Михайловым и Стояновым проходил в закрытом режиме, поскольку имел гриф «секретно». По данным СМИ, подсудимые передавали секретную информацию спецслужбам США, маскируя свои действия псевдо-вербовочной деятельностью.