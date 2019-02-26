Хормейстер объяснил исполнение песни о бомбардировке США в Исаакии

Худрук концертного хора Санкт-Петербурга объяснил исполнение песни о бомбардировке США в Исаакиевском соборе.

23 февраля хор под руководством Владимира Беглецова исполнил в Исаакиевском соборе шуточную песню Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих», написанную в 1980-е годы. В тексте есть такие слова: «На подводной лодочке с атомным моторчиком да с десятком бомбочек под сотню мегатонн пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!" <…> Ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

Эта песня вызвала недоумение интернет-пользователей и журналистов. Пресс-секретарь музейного комплекса «Исаакиевский собор» Игорь Стахеев назвал выбор песни неуместным. «Многим могло показаться, что песня не просто так исполнена, но мы не склонны политизировать ситуацию. Каждый хочет видеть то, что хочет видеть. Дирекция музея ждет разъяснений от руководителя коллектива», – сказал он порталу Znak.com.

Руководитель хора Владимир Беглецов не нашел в песне Козловского ничего предосудительного. «Мы выбрали ее, потому что она шуточная и веселая. А вот кто там и что стал додумывать и сочинять, зачем мы это сделали, я не знаю. Песня написана давно, мы ее исполняли уже не в первый раз, поэтому говорить, что мы сделали это нарочно и специально, хотели якобы создать политическую инсинуацию, несправедливо и неверно! Публике наша песня понравилась, публика стоя аплодировала, хор не отпускали из зала», – цитирует его портал.

Ранее Sobesednik.ru писал, что журналист Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели» перечислил объекты на американской территории, которые могут уничтожить российские гиперзвуковые крылатые ракеты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя этот ТВ-сюжет, сказал, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.