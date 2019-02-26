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ФСБ предотвратила подрыв грузовиков с солдатами в Москве

Общество

Террорист Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) дистанционно планировал совершить в Москве два теракта.  

Как сообщает «Коммерсантъ», Абу-Усама Нораки считается одним из лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГ), признанной экстремистской и запрещенной в России. По некоторым данным, Нораки проживает в иракском Мосуле. В 2017 году он организовал теракты в Швеции и в Таджикистане. 

В 2016 году Нораки поручил группе из восьми сторонников ИГ, которые проживали в Москве, устроить взрыв на Хорошевском шоссе, где расположена штаб-квартира Главного разведывательного управления. Нораки снабдил террористов информацией, необходимой для изготовления взрывного устройства, и велел подорвать грузовики с солдатами-срочниками, которые проходили службу в штаб-квартире ГРУ. 

Сотрудники ФСБ давно наблюдали за этой группой. Экстремистов задержали после того, как они начали изготавливать бомбу, используя опасный в обращении трипероксид ацетона. 

Пока задержанные террористы давали показания, их куратор из ИГ успел сформировать вторую террористическую бригаду. В нее вошли три человека, для которых Нораки снял квартиру в Подмосковье. Они должны были изготовить бомбы и устроить два взрыв – на Московском центральном кольце и в торговом центре «Эдельвейс» в Балашихе. Атака была запланирована на 12 декабря 2017 года, когда в РФ отмечали День Конституции. ФСБ удалось нейтрализовать и эту ячейку, члены которой в итоге получили сроки от 14 до 19 лет. 

Теги: Исламизм

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Колумнисты
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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Суверенитетом называют право управлять Россией, не слушаясь международных норм, никому не давая отчета и не сообразуясь со здравым смыслом. Это право подкреплено ракетами

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Александр

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Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее


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