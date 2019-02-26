ФСБ предотвратила подрыв грузовиков с солдатами в Москве

Террорист Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) дистанционно планировал совершить в Москве два теракта.

Как сообщает «Коммерсантъ», Абу-Усама Нораки считается одним из лидеров террористической организации «Исламское государство» (ИГ), признанной экстремистской и запрещенной в России. По некоторым данным, Нораки проживает в иракском Мосуле. В 2017 году он организовал теракты в Швеции и в Таджикистане.

В 2016 году Нораки поручил группе из восьми сторонников ИГ, которые проживали в Москве, устроить взрыв на Хорошевском шоссе, где расположена штаб-квартира Главного разведывательного управления. Нораки снабдил террористов информацией, необходимой для изготовления взрывного устройства, и велел подорвать грузовики с солдатами-срочниками, которые проходили службу в штаб-квартире ГРУ.

Сотрудники ФСБ давно наблюдали за этой группой. Экстремистов задержали после того, как они начали изготавливать бомбу, используя опасный в обращении трипероксид ацетона.

Пока задержанные террористы давали показания, их куратор из ИГ успел сформировать вторую террористическую бригаду. В нее вошли три человека, для которых Нораки снял квартиру в Подмосковье. Они должны были изготовить бомбы и устроить два взрыв – на Московском центральном кольце и в торговом центре «Эдельвейс» в Балашихе. Атака была запланирована на 12 декабря 2017 года, когда в РФ отмечали День Конституции. ФСБ удалось нейтрализовать и эту ячейку, члены которой в итоге получили сроки от 14 до 19 лет.