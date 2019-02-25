Завершено расследование дела против хозяина сети "Корчма Тарас Бульба"

Следователи завершили расследование дела в отношении владельца сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана.

Как сообщается на сайте СК РФ, Федеральная налоговая служба и Юрий Белойван собираются подписать мировое соглашение, по которому бизнесмен обязуется в течение трех лет выплатить казне более 1 миллиарда рублей.

Белойван обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 2 миллиарда рублей. 4 февраля стало известно, что предприниматель полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы в ресторанах Белойвана не пробивали кассовые чеки и отказывались принимать банковские карты. По ночам в его заведениях работали люди, которые удаляли из системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы. Это позволяло указывать в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях заниженную сумму выручки. Таким образом бизнесмен утаил от налоговиков более 650 миллионов рублей.

Ранее следователи арестовали имущество Юрия Белойвана на сумму примерно 400 миллионов рублей. Сейчас Белойван находится в Москве под подпиской о невыезде.

Отметим, что 16 ресторанов Беловайна находятся в Москве, а один в Киеве.