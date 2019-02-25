России предсказали падение числа точных прогнозов погоды

Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что в РФ падает точность прогнозирования погоды из-за недостатка денег.

Максим Яковенко рассказал в программе «Поздняков» на НТВ, что СССР входил в первую тройку стран по качеству прогнозирования погоды, поскольку у него была группировка из 47 спутников. По его словам, современная Россия занимает шестое-седьмое место в рейтинге, так как «технический прогресс в этой сфере закончился».

«Мы в ближайшие годы, если не будет кардинального изменения финансирования, будем опускаться сначала на девятое место, потом на десятое, на одиннадцатое», – заявил Яковенко.

Глава Росгидромета сообщил, что у РФ есть три спутника гидрометеорологического назначения и шесть природоресурсных спутников отечественного производства, а также 35 иностранных спутников. Он предупредил, что у РФ возникнут «огромные проблемы», если страна лишится зарубежных аппаратов.

Яковенко также заявил, что для точного определения погоды страна должна обладать широкой наблюдательной сетью, в том числе плавающими буями и самолетным наблюдением, чего нет в РФ. С его слов, один буй стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей, а оснащение одного самолета наблюдательной системой обходится в 20-25 тысяч долларов.