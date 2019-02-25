Роспотребнадзор проверит жалобы на червивые конфеты в Новокузнецке

Роспотребнадзор проверит информацию о червивых конфетах, купленных в сетевых магазинах Новокузнецка.

Ранее интернет-пользователи рассказали в паблике «Новокузнецк онлайн», что им попадались черви в конфетах, которые они покупали в городских магазинах.

25 февраля представитель Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщил, что потребители не обращались к ним с жалобами по поводу этой проблемы. «Но мы взяли эту информацию в разработку, – цитирует его РИА «Новости». – Долго не могли определить название конфет, но сейчас нашли, и в процессе согласования с прокуратурой находится проведение проверки».

В прокуратуре региона допустили возможность проведения внеплановых проверок магазинов Новокузнецка.