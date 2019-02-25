Осужденного за нападение на путан Дацика отпустили на свободу

Городской суд Петербурга освободил националиста Вячеслава Дацика, получившего срок за нападение на проституток.

Как пишет «Интерфакс», суд прекратил уголовное преследование националиста по двум статьям за истечением сроков давности. «Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как писал Sobesednik.ru, в 2018 году Вячеслава Дацика отправили в колонию строгого режима на 3,5 года. Его признали виновным в хулиганстве, нанесении побоев и проникновении в жилище с угрозой насилия. С учетом времени пребывания в СИЗО он отсидел около 2,5 года.

По версии следствия, Вячеслав Дацик ворвался в два петербургских притона с проститутками и, применяя физическую силу, отвел голых путан в полицию. Кроме того, он забрал из сейфа деньги и украл телефон у одной из девушек. Свои действия Дацик объяснил тем, что проститутки угрожают здоровью граждан.

Вячеслав Дацик был членом запрещенной ультранационалистической организации. С 1998 по 2006 год Дацик выступал в соревнованиях по боям без правил под прозвищем Рыжий Тарзан.

В 2007 году его арестовали по делу о серии разбоев и поместили в психиатрическую клинику, откуда он сбежал в Норвегию. Его вернули в РФ в 2010 году и осудили на пять лет. В марте 2016 года Дацик вышел на свободу и объявил о том, что планирует заниматься правозащитной деятельностью.