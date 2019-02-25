Москвичам обещают повышение температуры воздуха 25 февраля

Синоптики рассказали, что температура воздуха в столичном регионе 25 февраля продолжит подниматься.

Как передает портал «Метеоновости», В предстоящий понедельник Москва и Подмосковье будут находиться в теплом секторе циклона.

«Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 2..4, по области -1..+4 градуса. Ветер западный, северо-западный 7-12 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Как и накануне, 25 февраля в столичном регионе будет неустойчивая погода с перепадами атмосферного давления, что может негативно сказаться на метеозависимых москвичах.