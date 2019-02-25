Милонов увидел заговор в жалобе адвоката Шнурова в Госдуму

Адвокат лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова направил в комиссию по этике Госдумы жалобу на Виталия Милонова.

Об этом сообщают «Известия», в распоряжении которых имеется копия жалобы. В документе утверждается, что высказывания депутата Виталия Милонова находятся на грани допустимого в общении между гражданами РФ и нуждаются в проверке на предмет соответствия депутатской этики. Кроме того, по мнению в жалобе сказано, что слова Милонова могут сформировать ложные представления о группе «Ленинград» и подорвать репутацию их фронтмена.

Речь идет о нескольких интервью депутата, в которых Милонов назвал творчество «Ленинграда» «вредительским» и «отрыжкой пивника», а Шнурова — «матерящимся быдлом» и «животным».

Милонов, комментируя жалобу, заявил РИА «Новости» что не расстроен из-за ситуации. «Если бы на меня обиделись представители музыкальной группы "Любэ", "Аквариум" или если бы был жив Егор Летов и он бы был недоволен мной, я бы очень расстроился. А что касается этих деятелей, то я не изменю своего убеждения: клипы и песни в стиле "Шнуров, водка, мат" не являются искусством», — сказал депутат.

Кроме того, он назвал конфликт «бесовским заговором», который «сплели на ведьминой горбатой горе».