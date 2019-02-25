Главу амурской колонии решили уволить после скандала с Цеповязом

Начальника колонии в Амурской области, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз, решили уволить.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в интернете опубликовали два видео, запечатлевших условия проживания Вячеслава Цеповяза в амурской колонии №3. До того в Сеть выложили фото, на которых член «банды Цапка» ест шашлыки, крабов и икру.

25 февраля «Интерфакс» сообщает со ссылкой на ФСИН, что подполковник внутренней службы Александр Радьков, который руководит колонией №3, будет уволен сразу после возвращения из отпуска. С чем связана отставка, в ведомстве не уточнили.

Недавно член комиссии Общественной палаты РФ Дмитрий Носов рассказал, что Радькова отстранили от должности на время проверки, которую начала ФСИН после публикации скандальных фото.

4 февраля адвокат Цеповяза Роман Боков сообщил, что его подзащитного перевели в СИЗО для проведения следственных действий. По данным СМИ, заключенный сейчас находится в СИЗО Хабаровска.

Напомним, что Вячеслав Цеповяз входил в «банду Цапка», члены которой в 2010 году убили 12 человек в станице Кущевская в Краснодарском крае. Свое название банда получила от фамилии лидера группировки Сергея Цапка. Цеповяза отправили в колонию строгого режима на 20 лет.