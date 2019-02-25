Эвакуаторы, бизнес и наличные россиян под защитой государства: обзор новостей

О давлении на бизнес вскоре можно забыть. Наверно, но первый шаг сделан: Следственный комитет устами его главы Бастрыкина открыл телефонную линию для оперативного рассмотрения случаев неправового давления на предпринимателей.

Это, в свою очередь, стремительная реакция ведомства на знание президентом данного вопроса на недавней встрече со своими помощниками в Федеральном Собрании. Отец государства привел немало примеров гонений на бизнес, продемонстрировав, видимо, отличное знание методички, подготовленной ему для означенной встречи.

Как будто и СК, и Совет Федерации, и аккумулировавший всевозможные полномочия почти уже на двадцать лет гарант Конституции не знают о том, что малый и средний бизнес не процветают, мягко говоря, и отнюдь не по экономическим причинам. Жаловаться на всевозможных контролеров — налоговиков, пожарников и далее — тоже окажется эффективно?

Также ходят слухи, что на смену бандитским крышам 90-х в основном пришли «сотрудники» 2000-х, у которых — помимо кулаков — правоохранительные полномочия и неменьшие аппетиты. Как с ними будут поступать после сигналов на телефонную линию? Как обычно, пара-тройка, чтоб пенять, мол, работа идет, нарастает по восходящей?..

В Госдуме появился законопроект, отвечающий чаяниям населения. Внесен он, правда, группой депутатов из ЛДПР, поэтому, как всегда, скорее пускает пыль в глаза преданным избирателям или любителям одних только заголовков.

Предлагается наказывать тех, кто принял решение о незаконной эвакуации автомобиля — вроде отлично. Штрафовать предполагается должностное лицо и тех, кто исполняет незаконное указание, на суммы до 50 тысяч рублей.

А вот за что конкретно их штрафовать — так и не понятно. Каков, к примеру, механизм выявления незаконности? Да и пассаж в анонсе законопроекта о том, что отсутствие административной ответственности за незаконное задержание транспортного средства привело к ситуации, когда созданы все условия для самоуправства, — а в отношении вообще самоуправства сотрудников, а не только при эвакуации, еще не думали? Пора бы...

Есть новости, которые появляются и исчезают за один день. Иногда кажется, что такую информацию создают специально, чтобы госорган (обычно — регулятор отрасли, но не в этот раз) благополучно его опроверг.

Например, сегодня прозвучало, что в России планируют установить единый налог, который будет взиматься с граждан за снятие наличных с банковских карт. И думаешь: как так — собственные деньги с собственного счета, а налог платить нужно?.. А тут на белом коне появляется на авансцене сотрудник Федеральной антимонопольной службы — и говорит: мол, наше ведомство не выступало с идеей ввести такой налог.

Но и мы не лыком шиты. Во-первых, дыма без огня не бывает. Во-вторых, в этом заинтересовано государство — его доля в банковском секторе подавляющая. В-третьих, тема взимания процента за то или иное действие периодически возникает. В общем, не сейчас — так потом, по-видимому...