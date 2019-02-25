23% россиян сочли арест Арашуковых попыткой отвлечь внимание от реальных проблем

Большинство россиян считает, что арест чиновников является проявлением разложения и коррумпированности власти.

Согласно результатам опроса «Левада-центра», только 17% россиян внимательно следили за тем, как развивается история с арестом сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. 45% «что-то слышали об этом», впервые узнали об этой новости 39% опрошенных.

25% респондентов считают, что арест сенатора и его отца — проявление серьезной борьбы с коррупцией в государственном аппарате. При этом 23% уверены, что это сделано для того, чтобы отвлечь внимание населения от реальных проблем в экономике. 31% опрошенных называют арест проявлением борьбы за передел сфер влияния между высокопоставленными чиновниками.

Случаи коррупции, обнаружения у высокопоставленных чиновников больших незадекларированных сумм, аресты госслужащих 27% опрошенных считают нетипичными явлениями для высшего руководства страны. 64% считают, что это свидетельствует о всеобщем разложении и коррумпированности власти.