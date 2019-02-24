Врачи назвали причину госпитализации Георгия Данелии

Столичные медики сообщили, что кинорежиссер Георгий Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии.

Слова Галины Данелии приводит агентство «Москва». По словам супруги известного кинорежиссера, 88-летний создатель фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза» лежит в больнице имени Пирогова.

«У него диагностировали воспаление легких, состояние оценивается как стабильно тяжелое», — рассказала журналистам Галина Данелия.

Ранее Sobesednik.ru писал о госпитализации Георгия Данелии: накануне режиссер почувствовал недомогание, после чего он был госпитализирован в реанимацию.