В Москве завершилось шествие памяти политика Бориса Немцова

Правоохранительные органы отчитались о завершении согласованной акции памяти Бориса Немцова.

Как сообщила «Интерфаксу» представитель столичного департамента региональной безопасности Елена Романова, в акции, по данным полиции, приняло участие около шести тысяч человек.

Обеспечивавшие проведение акции правоохранители заявили, что задержанных не было. Участники начали шествие на Страстном бульваре, пройдя по по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам. Закончилось шествие на проспекте Сахарова.

Известный оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В убийстве был признан виновным Заур Дадаев: суд отправил его в тюрьму на 20 лет. Четырем соучастникам преступления было назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 11 до 19 лет.