В Москве госпитализировали режиссера Георгия Данелию

88-летний кинорежиссер был отправлен в реанимацию после вызова бригады «скорой помощи» на дом.

Об этом каналу «Звезда» сообщила супруга Данелии Галина Юркова-Данелия. Актриса заявила, что ее муж накануне почувствовал себя плохо, после чего на дом были вызваны врачи.

Прибывшие медики определили степень тяжести состояния Данелии, госпитализировав его в реанимацию. Более полной информации о нынешнем состоянии режиссера нет. Известно, что Данелия страдает пневмотораксом (скопление воздуха в полости легких).