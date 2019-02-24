Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 24 февраля

Синоптики рассказали о резком потеплении, которое произойдет в Москве и Подмосковье в ближайшее воскресенье.

Как сообщает портал «Метеоновости», в предстоящее воскресенье столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона.

«Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 3-8 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Нестабильная погода с перепадами температуры и атмосферного давления может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых москвичей: «Такая погода неблагоприятна для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у них могут отмечаться повышение артериального давления, усиление приступов мигрени, нарушение ритма сердца».