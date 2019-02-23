За неделю до 23 февраля в РФ на 74% выросли продажи средств для бритья

Исследование показало, какие продукты оказались самыми популярными у россиян за неделю до Дня защитника Отечества.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования производителя онлайн-касс «Эвотор», за неделю до 23 февраля в России на 74% выросли продажи средств для бритья.

Кроме того, накануне праздника исследователи зафиксировали рост популярности мужской косметики, в том числе кремов и туалетной воды (+47%). Продажи дезодорантов увеличились на 25%.

Также вырос спрос на мужские рубашки (на 36%), носки (на 25%), нижнее белье и футболки (на 24%), галстуки (на 43%).

Среди продуктов питания самыми популярными перед Днем защитника Отечества оказались различные виды алкоголя. В частности, увеличились продажи текилы — на 67%, шампанского — на 43%, рома — на 29%, виски — на 27%, коньяка — на 9%, а водки — на 5%.

Напомним, ранее проведенный сервисом для размещения объявлений Avito опрос показал, что большинство мужчин хотят получить на 23 февраля гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). Однако женщины намерены подарить им средства ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%) и носки (14%).