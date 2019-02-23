В парке Горького выяснят, кто подарил сотрудникам выступление танцовщиц

Сотрудникам парка Горького на 23 февраля подарили танец девушек, выступивших в офисе в стиле стрип-пластика.

Как передает «Афиша Daily», сообщение о таком необычном подарке на День защитника Отечества опубликовал в своем Instagram бывший арт-директор парка Михаил Ганнушкин.

«Случайное падение моста [речь идет об обрушении моста в парке Горького в ночь на 1 января — прим. Sobesednik.ru] — плохо, конечно, но осознанное моральное падение — проблема куда серьезнее. Познакомьтесь — новая дирекция парка Горького», — написал он.

Однако о том, кто именно подарил сотрудникам выступление танцовщиц в стиле стрип-пластика, не сообщается.

Позднее пресс-служба парка поблагодарила «Афишу Daily» за сообщение «о недопустимом поведении сотрудников на рабочих местах» и пообещала разобраться в ситуации.

«Мы обязательно проведем служебное расследование и разберемся в сложившейся ситуации», — добавили представители учреждения.

Напомним, ранее проведенный сервисом для размещения объявлений Avito опрос показал, что большинство мужчин хотят получить на 23 февраля гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). Однако женщины намерены подарить им средства ухода за телом (25%), одежду и обувь (23%), подарочные сертификаты (16%) и носки (14%).