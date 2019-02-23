Сотрудников МВД Бурятии наказали за стриптиз по случаю 23 февраля

Сотрудников полиции в Бурятии наказали за празднование 23 февраля со стриптизершей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что стриптизерша поздравила с Днем защитника Отечества сотрудников отдела МВД в Улан-Удэ. Видео ее танца опубликовали в социальных сетях. В полицейском участке началась проверка.

«Говорит Москва» сообщает со ссылкой на МВД по республике Бурятия, что старшего дознавателя отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ уволила за организацию эротического танца.

Еще пятерых сотрудников правоохранительных органов, в том числе заместителя Управления по работе с личным составом республиканского МВД, предупредили о неполном служебном соответствии «за низкий уровень воспитательной работы».

Sobesednik.ru сообщал, что эротические танцы в качестве подарка на 23 февраля получили также сотрудники парка Горького в Москве.