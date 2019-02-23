Полицию Бурятии уличили в нарушении этики из-за стриптизерши на празднике

Поздравить мужчин с 23 февраля в Октябрьский отдел МВД Бурятии по Улан-Удэ пришла профессиональная стриптизерша.

Как сообщает «Московский комсомолец», ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как в актовом зале Октябрьского отделения полиции МВД Бурятии по Улан-Удэ перед правоохранителями танцует стриптизерша. Отмечалось, что такой подарок сослуживцам преподнесли женщины-полицейские на День защитника Отечества.

По данным издания, в настоящее время в отделении инициирована служебная проверка, призванная выявить нарушителей профессиональной этики и привлечь их к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, Sobesednik.ru уже писал об аналогичном случае, произошедшем с сотрудниками столичного парка Горького, которых с 23 февраля поздравили танцовщицы стрип-пластики.