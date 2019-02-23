Полицейские в ЗАО задержали 28-летнего владельца наркопритона

В Москве завели уголовное дело по факту организации наркопритона в квартире на улице Главмосстроя в районе Солнцево в ЗАО.

Как сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию Sobesednik.ru, на западе Москвы полицейским удалось задержать 28-летнего безработного, который периодически предоставлял свое жилье на улице Главмосстроя наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.

В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, использованные шприцы, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств, а также металлические ложки со следами нагара.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.