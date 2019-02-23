Облачность, резкий рост давления и -7 градусов ждут москвичей 23 февраля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в День защитника Отечества.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки антициклон в столичном регионе сменится амосферным фронтом, что обусловит облачную погоду с прояснениями в первой половине дня и небольшой снег — во второй.

Температура воздуха в Москве 23 февраля составит -7..-5, а по области — до 9 градусов мороза.

Амосферное давление в течение дня достигнет 760 мм ртутного столба, что значительно выше нормы. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с.

По словам специалистов, к влиянию таких погодных условий наиболее уязвимы окажутся люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов.