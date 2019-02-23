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Облачность, резкий рост давления и -7 градусов ждут москвичей 23 февраля

Общество

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в День защитника Отечества.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки антициклон в столичном регионе сменится амосферным фронтом, что обусловит облачную погоду с прояснениями в первой половине дня и небольшой снег — во второй.

Температура воздуха в Москве 23 февраля составит -7..-5, а по области — до 9 градусов мороза. 

Амосферное давление в течение дня достигнет 760 мм ртутного столба, что значительно выше нормы. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с.

По словам специалистов, к влиянию таких погодных условий наиболее уязвимы окажутся люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, атеросклерозом сосудов.

 

Теги: Погода

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Колумнисты
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Мовчан
Андрей

экономист

С точки зрения выполнения тезисов этого путинского послания все понятно: они никогда не выполняются. Пожалуй, это самый скучный из всех перформансов подобного рода за все годы

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Баканов
Константин

обозреватель

У министра культуры Мединского вся жизнь – бой. Берет плацдарм за плацдармом. Даже если проиграл одну битву – тут же рвется на следующую с шашкой наголо

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной


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